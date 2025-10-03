Inauguran preescolar en Camponubes tras 7 años de gestiones

Por su parte, la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, subrayó que gracias al trabajo en unidad se logran resultados tangibles que transforman vidas. Recordó que Michoacán avanza con paso firme en la reducción del rezago educativo y hoy se coloca como un referente nacional, al ser el estado que más ha avanzado en este rubro.

Asimismo, hizo hincapié en que esta obra educativa es también un ejemplo de que, con finanzas públicas sanas y una administración responsable, es posible construir sin endeudar al estado, privilegiando la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Cabe destacar que, en lo que va de la actual administración, se han invertido mil 900 millones de pesos en la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura educativa en los 113 municipios del estado. Estas acciones han beneficiado a más de un millón 267 mil estudiantes, quienes hoy cuentan con escuelas seguras, dignas y adecuadas para su aprendizaje.