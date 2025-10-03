Inauguran preescolar en Camponubes tras 7 años de gestiones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de siete años de gestiones, el fraccionamiento Camponubes ahora cuenta con un nuevo preescolar. Esta obra, resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y la Secretaría de Educación del Estado (SEE), beneficia directamente a 61 niñas y niños. Dicha acción se traduce en la entrega de espacios educativos de calidad, que promueven la dignidad y la inclusión para la niñez de la zona oriente de Morelia.
El titular de la SCOP, Rogelio Zarazúa Sánchez, detalló que el nuevo Jardín de Niños “Vasco de Quiroga” cuenta con tres aulas, dirección, sanitarios, plaza cívica y cerco perimetral, sobre una superficie total de mil 260 metros cuadrados.
El funcionario estatal resaltó la importancia de este logro, ya que el plantel fue levantado desde cero, después de que las y los pequeños permanecieran durante siete años en aulas improvisadas dentro de departamentos habilitados por la constructora del fraccionamiento.
Por su parte, la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, subrayó que gracias al trabajo en unidad se logran resultados tangibles que transforman vidas. Recordó que Michoacán avanza con paso firme en la reducción del rezago educativo y hoy se coloca como un referente nacional, al ser el estado que más ha avanzado en este rubro.
Asimismo, hizo hincapié en que esta obra educativa es también un ejemplo de que, con finanzas públicas sanas y una administración responsable, es posible construir sin endeudar al estado, privilegiando la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Cabe destacar que, en lo que va de la actual administración, se han invertido mil 900 millones de pesos en la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura educativa en los 113 municipios del estado. Estas acciones han beneficiado a más de un millón 267 mil estudiantes, quienes hoy cuentan con escuelas seguras, dignas y adecuadas para su aprendizaje.
RPO