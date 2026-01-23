Inauguran Parque Ecológico en Jacona para 266 mil habitantes

Detalló que los trabajos se ejecutaron con recursos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), programa que, además de equipar a las corporaciones policiales, atiende las causas de la violencia, recuperando espacios públicos.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, resaltó que la población beneficiada podrá disfrutar de una majestuosa alberca natural, caminar por 1,985 metros cuadrados de andadores peatonales, convivir a lo largo de 3,958 metros cuadrados, donde se construyeron mesas de picnic, jugar en el área infantil y patear el balón en las dos canchas de fútbol 7.