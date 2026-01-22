Inauguran Eleva Park en Tarímbaro; Amazon ya opera y llegará Mercado Libre en breve

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y Grupo Citelis inauguraron el primer parque industrial de clase mundial, Eleva Park, desarrollado por la iniciativa privada para la atracción de empresas como Amazon que ya inició operaciones y próximamente Mercado Libre.

El mandatario estatal destacó que este espacio que cuenta en su primera etapa con seis edificios, es trascendental para Michoacán porque “pone la bandera de la inversión privada para atraer otras empresas”.