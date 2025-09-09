Inauguran 26 Batallón y una compañía de la Guardia Nacional en Tarímbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión de más de 380 millones de pesos, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, autoridades de la Guardia Nacional y alcaldes inauguraron el 26 Batallón y una compañía de la Guardia Nacional en Tarímbaro.
Al respecto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que con las instalaciones se tiene la capacidad para albergar hasta 500 elementos de la Guardia Nacional, además de que está ubicado en un punto estratégico para reforzar la seguridad en el corredor Cuitzeo-Zinapécuaro.
El mandatario estatal subrayó que la cobertura de la Guardia Nacional en Michoacán es de 79 municipios, lo que permite tener un mejor tiempo de respuesta y atender emergencias.
En ese sentido, el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Roberto Eduardo Molina, comentó que en Michoacán cuentan con una infraestructura que compone una Coordinación Estatal, tres coordinaciones de batallón, 37 instalaciones de nivel compañía y 11 estaciones carreteras.
Dijo que estas obras permitirán a la Guardia Nacional tener mayor presencia territorial, mejorar los tiempos de respuesta y mayor proximidad con la gente.
mrh