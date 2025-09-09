Inauguran 26 Batallón y una compañía de la Guardia Nacional en Tarímbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión de más de 380 millones de pesos, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, autoridades de la Guardia Nacional y alcaldes inauguraron el 26 Batallón y una compañía de la Guardia Nacional en Tarímbaro.

Al respecto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que con las instalaciones se tiene la capacidad para albergar hasta 500 elementos de la Guardia Nacional, además de que está ubicado en un punto estratégico para reforzar la seguridad en el corredor Cuitzeo-Zinapécuaro.