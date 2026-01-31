Inauguración de obras seguirá en Michoacán durante 2026: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante este año continuarán inaugurándose diversas obras en Michoacán, destacó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista colectiva, el mandatario estatal subrayó la relevancia de la inauguración de la avenida Amalia Solórzano, la cual se realizó la mañana de este sábado. Aunado a esto, recaló la relevancia de esta obra, particularmente para la zona sur de Morelia.

“Son 4.1 kilómetros de avenida de concreto hidráulico, muy importante para la zona sur de la ciudad, tiene ciclovía, con banquetas amplias, iluminación solar peatonal y mucho más (…)”, destacó.

Aunado a esto, Ramírez Bedolla reiteró que durante este 2026 se continuará con la inauguración de distintas obras consideradas prioritarias para beneficio de las y los michoacanos.

BCT