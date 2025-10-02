Inaugura Bedolla segunda etapa de avenida Paseo de la Revolución en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la segunda etapa de rehabilitación, con concreto hidráulico, de la avenida Paseo de la Revolución de Uruapan, infraestructura vial y peatonal que mejora la seguridad y desarrollo del municipio y la región.

El mandatario compartió que entre la primera y segunda etapa se invirtieron más de 114 millones de pesos y para el siguiente año, se ejecutará la tercera etapa que irá de La Pinera hasta Zumpimito, y en 2027 se concluiría hasta la salida a Lombardía, con lo cual, quedaría terminada la modernización de una de las principales vialidades de Uruapan.

Ramírez Bedolla destacó que en este municipio se desarrolla obra como nunca en los últimos 50 años, ya que son más de 6 mil millones los que se han destinado por parte del estado para obras como el teleférico, el paso superior de La Hielera, así como la rehabilitación de distintas vialidades de la ciudad.