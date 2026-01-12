Inaugura Bedolla secundaria en Villas del Pedregal; se impulsa educación de más de 800 alumnos

Mientras que la secretaria de Educación, Gabriela Molina informó que en todo el estado, el día de hoy regresaron a clases 936 mil alumnos en 11 mil 562 escuelas, destacando que con la puesta en marcha de este plantel, el gobernador garantiza el derecho a la educación.

Por su parte, Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas informó que el complejo educativo más grande de Michoacán comprende infraestructura educativa en Villas del Pedregal y sus alrededores con edificios para nivel preescolar, primaria, secundarias (técnica y general), colegio de bachilleres y un Icatmi.

En el caso de la Secundaria Técnica 168, agregó que se construyeron 16 aulas, barda perimetral, andadores, jardineras, plaza cívica, cancha de usos múltiples, comedor, laboratorio, aula de medios, arcotecho y pórtico de acceso con lo que se permitirá ampliar la matrícula de este plantel.