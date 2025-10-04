Inaugura Bedolla salas regionales judiciales en Zamora; se acerca la justicia a 637 mil habitantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó la inauguración de las salas judiciales de segunda instancia colegiada civil y unitaria penal, a través de las cuales se acercará la justicia a 637 mil habitantes de 13 municipios del estado que comprenden los distritos de Zamora y Zacapu.

Detalló que ahora, de manera ágil y cercana, se brindará atención a la población que requiere acudir ante un Tribunal de Alzada, lo cual representa un ahorro de tiempo y recursos para los ciudadanos, que anteriormente requerían acudir hasta la capital michoacana.

Ramírez Bedolla recordó que la descentralización de las magistraturas a las regiones de Morelia, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, La Piedad y Zamora, obedece a la reforma judicial, donde el pueblo eligió a través del voto directo a magistradas, magistrados, juezas y jueces.