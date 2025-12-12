Inaugura Bedolla rehabilitación carretera Tocumbo-Cotija; impulsa el desarrollo regional

Tocumbo, Michoacán (MiMorelia.com).- Al inaugurar la rehabilitación del tramo carretero Tocumbo-Cotija Puente Jaripo, que comprende 56 kilómetros y una inversión de más de 250 millones de pesos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la importancia que tiene el contar con caminos en óptimas condiciones, para impulsar el desarrollo económico de los municipios.

El mandatario estatal indicó que esta rehabilitación beneficia a más de 30 mil habitantes de los municipios de Tocumbo, Tingüindín, Cotija y Villamar.

"Hace algunos años esta región estaba abandonada, con caminos en muy mal estado, por eso, se decidió arreglar la carretera en un tramo superior a 56 kilómetros, desde el entronque Los Reyes-Jacona, Tocumbo-Santa Inés y Cotija -Jaripo en Villamar, dentro del esquema de obras multianuales, por lo que contará con mantenimiento constante hasta el año 2027", señaló.