Inaugura Bedolla rehabilitación carretera entre Penjamillo y Numarán; fortalecerá productividad regional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la rehabilitación de 6.5 kilómetros de tramo carretero San José Rábago–Vado Blanco, de los municipios de Numarán y Penjamillo, con una inversión estatal de 24.2 millones de pesos de recursos 100 por ciento estatales.

“Las carreteras son muy importantes para Michoacán, como esta, porque son las venas que le dan viabilidad, movilidad y tránsito a nuestra producción agropecuaria”. Resaltó el mandatario al referir que el estado es líder en producción de berries y aguacate del país.