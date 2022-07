Inaugura Bedolla primer Ceibas de Michoacán en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Bajo el compromiso de ser un espacio de inclusión y desarrollo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, encabezó la inauguración del primer Centro de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (Ceibas), en la colonia Rubén Jaramillo de Uruapan que tuvo una inversión de 2 millones 96 mil pesos.

El mandatario explicó que este centro forma parte de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de Michoacán, con la que se busca promover la integración social con eventos culturales, capacitaciones, educación, fomento a la salud y el deporte.

“La visión de estos centros es el valor humano, no las obras o construcciones, porque lo que ocurría con estos espacios es que terminaban abandonados y no se daba importancia al capital humano, se perdía el bagaje social y se iban los gobiernos por el tema asistencialista, pero haciendo una radiografía de las colonias nos damos cuenta de que hace falta es la sensibilidad humana, no tanto las cosas materiales sino la integración como sociedad”, afirmó.