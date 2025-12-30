Inaugura Bedolla planta de tratamiento en autogobierno de Sevina; saneará el 100% del agua

“A pesar de gobiernos corruptos, nos pusimos de acuerdo y lo hicimos a una tercera parte del costo que decían que habían hecho la obra. Nada más estafaron a la comunidad y ahora hay quien defienda de manera más directa al pueblo de Sevina que hoy tiene autonomía”, señaló.

Ramírez Bedolla detalló que la planta tendrá un bajo costo de operación, al contar con paneles solares que reducen el consumo de energía eléctrica y trabaja mediante lagunas de oxidación, lo que la hace sostenible y sustentable.

El delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Arias Reyes, explicó que esta planta permitirá reutilizar el agua tratada, la cual podría destinarse para el riego de 50 hectáreas.