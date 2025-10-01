Inaugura Bedolla nuevo hospital IMSS-Bienestar de Maruata

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 1 de octubre, en un enlace virtual transmitido desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Hospital Comunitario IMSS-Bienestar de Maruata, en la costa del municipio de Aquila, Michoacán.
Durante la conexión en vivo, la presidenta dialogó con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien se encontraba en el sitio junto a autoridades federales y estatales.
"Hoy inauguramos este hospital de Maruata, aquí en la costa Nahua de Michoacán. Es un hospital que se inaugura gracias a ti, mi estimada presidenta, el 1º de octubre, 2025, justo a un año de que asumiste la presidencia de la República", expresó Ramírez Bedolla.
El mandatario michoacano informó que el nuevo hospital tuvo una inversión de 329 millones de pesos, cuenta con 56 camas, y atenderá a cerca de 50 mil habitantes de la región.
Asimismo, destacó la presencia de 11 especialistas cubanos ya asignados en distintas áreas médicas: “Un aplauso a ellos, a ellas, que van a atender a la población”, mencionó.
Por su parte, el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, reconoció que el hospital es "un sueño largamente esperado" por las comunidades de la región.
"Hoy Maruata se levanta como símbolo de dignidad y justicia para todas y todos", afirmó Svarch.
Entre los servicios que ya ofrece este nuevo hospital se encuentran:
56 camas (censables y no censables)
15 consultorios
Quirófano, urgencias, sala de rayos X, laboratorio y farmacia con un abasto superior al 95 %
Atención especializada en cirugía general, ginecología, oftalmología, geriatría, traumatología, anestesiología, inmunología, medicina familiar e interna.
Además, Svarch detalló que ya laboran 55 enfermeras y enfermeros, 3 radiólogos y 2 odontólogos, entre otros profesionales de la salud.
La obra sustituye al antiguo hospital dañado por el sismo de 2022 y forma parte del plan de federalización del sistema de salud impulsado por el gobierno federal a través del IMSS-Bienestar.
