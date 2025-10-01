Inaugura Bedolla nuevo hospital IMSS-Bienestar de Maruata

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 1 de octubre, en un enlace virtual transmitido desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Hospital Comunitario IMSS-Bienestar de Maruata, en la costa del municipio de Aquila, Michoacán.

Durante la conexión en vivo, la presidenta dialogó con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien se encontraba en el sitio junto a autoridades federales y estatales.

"Hoy inauguramos este hospital de Maruata, aquí en la costa Nahua de Michoacán. Es un hospital que se inaugura gracias a ti, mi estimada presidenta, el 1º de octubre, 2025, justo a un año de que asumiste la presidencia de la República", expresó Ramírez Bedolla.

El mandatario michoacano informó que el nuevo hospital tuvo una inversión de 329 millones de pesos, cuenta con 56 camas, y atenderá a cerca de 50 mil habitantes de la región.