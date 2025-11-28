Inaugura Bedolla libramiento Tupátaro-Cuanajo para impulsar el turismo y el comercio artesanal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró el libramiento Tupátaro-Cuanajo, el cual impulsará el arribo del turismo y el desarrollo económico de los artesanos fabricantes de muebles de la región, así como la gastronomía típica.

“Hoy venimos a constatar esta obra que le da una vialidad digna a Tupátaro que conecta con Cuanajo, y con la autopista Morelia-Pátzcuaro” señaló el mandatario.