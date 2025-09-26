Inaugura Bedolla en Zamora planta tratadora que saneará 100% de aguas negras

Afirmó que, con estas acciones, Michoacán avanza de manera coordinada con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dentro de los programas con proyectos estratégicos como el Plan Nacional de Tecnificación, el rescate del lago de Pátzcuaro, el Plan Balsas y el rescate del río Duero, entre otros.

En tanto, el alcalde de Zamora, Carlos Soto, agradeció al mandatario por este logro histórico que regresará agua limpia a miles de familias y al campo del Valle de Zamora, así como otras obras que han transformado la ciudad con la modernización de vialidades y la rehabilitación de espacios públicos.