Inaugura Bedolla cuartel de la Guardia Civil en Arteaga; dará más seguridad a la autopista Siglo XXI

El mandatario destacó que, además del cuartel, que brinda mejores condiciones para que los agentes de la Guardia Civil puedan realizar su trabajo en un espacio digno y adecuado, se instalarán a lo largo de la autopista cámaras de videovigilancia conectadas al C5, un módulo especial de este centro de control y comando, y se fortalecerá la presencia de agentes de la división de Caminos.

Ramírez Bedolla reconoció la necesidad de coordinarse con el Gobierno de Guerrero, con quien comparte un tramo de la autopista Siglo XXI. Asimismo, agradeció al fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien ofreció destacamentar en esta zona un Ministerio Público de alto impacto, para atender el robo de vehículos al autotransporte de carga.