Inaugura Bedolla carretera San José Cuaro-Tupátaro en Huandacareo

En la rehabilitación de la carretera se realizaron labores de deshierbe, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial y profundo, fresado, recuperación en frío, riego de impregnación, sellado de grietas, colocación de carpeta asfáltica nueva y señalamiento horizontal y vertical.

Acompañaron al gobernador la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local; Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; el presidente municipal de Huandacareo, Pedro Alexis Velázquez; la diputada local Belinda Iturbide Díaz; Alejandro Vargas, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Michoacán, así como Julio González Díaz, en representación de los encargados del orden de las comunidades vecinas.