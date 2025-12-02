Inaugura Bedolla carretera San José Cuaro-Tupátaro en Huandacareo

Huandacareo, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la rehabilitación de la carretera San José Cuaro-Tupátaro, la cual impulsará la atracción de turistas y visitantes de municipios vecinos de Guanajuato a la zona de balnearios de Huandacareo.
En tanto, Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, refirió que en el municipio de Huandacareo se han desarrollado 16 obras, lo que representa una inversión de 68 millones de pesos de recursos estatales, con lo que se promueve el desarrollo económico.
En la rehabilitación de la carretera se realizaron labores de deshierbe, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial y profundo, fresado, recuperación en frío, riego de impregnación, sellado de grietas, colocación de carpeta asfáltica nueva y señalamiento horizontal y vertical.
Acompañaron al gobernador la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local; Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; el presidente municipal de Huandacareo, Pedro Alexis Velázquez; la diputada local Belinda Iturbide Díaz; Alejandro Vargas, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Michoacán, así como Julio González Díaz, en representación de los encargados del orden de las comunidades vecinas.
