Inaugura Bedolla carretera Contepec-Pomoca en beneficio de 45 mil habitantes

Contepec, Michoacán (MiMorelia.com).-El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la carretera Contepec-Pomoca, en la cual se destinaron 29.4 millones de pesos de recursos estales, con los que se intervinieron 15 kilómetros en beneficio de 45 mil habitantes de la región.

El mandatario destacó que durante esta administración ha sido rehabilitado el 70 por ciento de la red carretera estatal, lo que representa mayor seguridad y rapidez en el tránsito de la población. Detalló que el próximo año se dará continuidad a la segunda etapa que va de Pomoca a Maravatío, así como el tramo Pateo- Las Pilas.

Ramírez Bedolla también anunció la rehabilitación de la Telesecundaria Juana de Asbaje, ubicada en la comunidad de Atotonilco, municipio de Contepec y la adquisición de equipo de cómputo para fortalecer la educación de 91 alumnos.