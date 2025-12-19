Inaugura Bedolla calles y canchas en colonia Antorchista de Uruapan

“Por fin encuentran respuesta a sus legítimas gestiones y demandas”, indicó la secretaria, quien explicó que los vecinos de la colonia Antorchista contarán con tres calles totalmente rehabilitadas con concreto de la mejor calidad y una unidad deportiva que fomentará la sana convivencia de los jóvenes.

Acompañaron al gobernador la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García; la diputada federal Guadalupe Mendoza Arias; el legislador local Carlos Bautista Tafolla; los líderes del Movimiento Antorchista, Omar Carreón Abud y Deyanyra Córdova Díaz, entre otras autoridades estatales y municipales, así como habitantes beneficiados.