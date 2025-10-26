Inaugura Bedolla calle y domo en autogobierno de Donaciano Ojeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la construcción de la calle La Herradura, en la comunidad indígena con autogobierno de Donaciano Ojeda, en el municipio de Zitácuaro, para beneficio de cientos de habitantes.

La obra contó con una inversión conjunta de 715 mil pesos, entre el Concejo Comunal, Gobierno estatal y la mano de obra de la población beneficiada, quien desea ampliar esta vialidad estratégica para convertirla en un circuito.