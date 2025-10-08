Inaugura Bedolla Bienal oriGIn; dan Indicación Geográfica a 5 productos michoacanos

“Michoacán es tierra de oficios, aquí, cada producto tiene una historia, un rostro y un origen. Por ello, la protección de las Indicaciones Geográficas representa más que un sello legal, es un acto de justicia que reconoce el valor cultural, social y económico de nuestras regiones, así como del compromiso que tenemos en nuestro gobierno con las raíces más profundas y con el medio ambiente”, dijo.

Por su parte, el presidente de oriGIn mundial, Riccardo Deserti, destacó que Michoacán, con estos pasos, podría convertirse en el alma de las Indicaciones Geográficas; manifestó además que la bienal es un importante reto para los países de Latinoamérica que cuentan con gran potencial para obtener esta declaración.

En tanto, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, habló sobre el crecimiento que ha tenido el país en materia de Indicaciones Geográficas y subrayó la necesidad de voltear a ver los productos locales para mandar el mensaje de que lo hecho en México está bien hecho.

En este marco, se llevó a cabo la firma de convenio entre oriGIn, el Gobierno de Michoacán y el Consejo Regulador del Tequila (CRT) para el establecimiento en la entidad de la antena regional oriGIn América Latina, un espacio para proyectar una nueva forma de hacer economía con precios justos, identidad y raíces.