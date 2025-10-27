Inaugura Bedolla acceso a boulevard costero de LC; invierte Asipona 293 mdp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró el acceso al Boulevard Costero en Lázaro Cárdenas, obra ejecutada por el Sistema Portuario Nacional (Asipona) donde se invirtieron 293 millones de pesos en la construcción de 3.2 kilómetros de vialidad de concreto hidráulico y un paso elevado de más de 300 metros.

Explicó que el acceso está construido con la mejor calidad y estándares, y resaltó que es la primera vez que el Puerto de Lázaro Cárdenas invierte en la ciudad, con lo cual se tiene una vialidad que permitirá una mayor afluencia del turismo y accesibilidad para las familias, al acortarse el tiempo de traslado para llegar a la playa.