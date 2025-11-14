Michoacán

INAH espera dictamen del seguro para restaurar puerta histórica de Palacio de Gobierno

INAH espera dictamen del seguro para restaurar puerta histórica de Palacio de Gobierno
GOOGLE MAPS
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la valoración por parte del seguro, se podría tener una estimación del recurso con el que iniciarían las labores de restauración de la puerta de Palacio de Gobierno, informó Marco Antonio Rodríguez Espinoza, director del Centro INAH Michoacán.

En entrevista colectiva, se le cuestionó al director respecto a los daños registrados en Palacio de Gobierno, particularmente después de las protestas en las que el inmueble tuvo mayores intervenciones en el marco de las manifestaciones para exigir justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a inicios de noviembre.

Rodríguez Espinoza detalló que los daños cuantificables por parte del INAH corresponden principalmente a algunas pintas que abarcaron aproximadamente 15 metros cuadrados. Agregó que el elemento con mayores afectaciones fue la puerta histórica del inmueble, la cual data del siglo XIX.
“Lo que se dañó fue la puerta histórica, esa hay que restaurarla. Aparte de las pintas, todo lo demás fueron daños a objetos de oficina, como escritorios. Entiendo que también en algunas obras de arte, pero en estas nosotros no tenemos competencia, es tarea del Inbal y de la Secretaría de Cultura (…)”
subrayó

Respecto a la puerta, indicó que se rompieron varios de los tableros y que, además, ya contaba con pintas y algunos estragos de manifestaciones anteriores, por lo que, tras la última intervención, será necesario llevar a cabo una restauración.

“Esa es una puerta histórica, por eso se habla de una restauración. Cuando el elemento no es histórico, no es necesaria la intervención propiamente del INAH, porque no hay que entrar en detalles finos. Pero aquí sí hablamos de detalles, de maderas específicas, ya que data del siglo XIX”
compartió

Sobre las labores de restauración y el monto requerido, señaló que ya se realizó la solicitud al seguro con el que el INAH protege ese inmueble, por lo que están a la espera de que el ajustador indique la cantidad con la cual se podrían efectuar los trabajos.

Finalmente, Marco Antonio Rodríguez Espinoza recordó que todos los edificios federales, como Catedral, Palacio de Gobierno, Palacio Federal, Acueducto, Colegio de San Nicolás y distintos templos, son responsabilidad directa del INAH, por lo que cuentan con el seguro del Instituto, ya que su competencia abarca únicamente monumentos históricos del siglo XIX hacia atrás.

Te puede interesar:
Revela INAH detalles del incendio en la Zona Arqueológica de Teotihuacan
INAH espera dictamen del seguro para restaurar puerta histórica de Palacio de Gobierno

RPO

Palacio de Gobierno
INAH Michoacán

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com