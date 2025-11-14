INAH espera dictamen del seguro para restaurar puerta histórica de Palacio de Gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la valoración por parte del seguro, se podría tener una estimación del recurso con el que iniciarían las labores de restauración de la puerta de Palacio de Gobierno, informó Marco Antonio Rodríguez Espinoza, director del Centro INAH Michoacán.

En entrevista colectiva, se le cuestionó al director respecto a los daños registrados en Palacio de Gobierno, particularmente después de las protestas en las que el inmueble tuvo mayores intervenciones en el marco de las manifestaciones para exigir justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a inicios de noviembre.