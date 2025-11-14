INAH espera dictamen del seguro para restaurar puerta histórica de Palacio de Gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la valoración por parte del seguro, se podría tener una estimación del recurso con el que iniciarían las labores de restauración de la puerta de Palacio de Gobierno, informó Marco Antonio Rodríguez Espinoza, director del Centro INAH Michoacán.
En entrevista colectiva, se le cuestionó al director respecto a los daños registrados en Palacio de Gobierno, particularmente después de las protestas en las que el inmueble tuvo mayores intervenciones en el marco de las manifestaciones para exigir justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a inicios de noviembre.
Rodríguez Espinoza detalló que los daños cuantificables por parte del INAH corresponden principalmente a algunas pintas que abarcaron aproximadamente 15 metros cuadrados. Agregó que el elemento con mayores afectaciones fue la puerta histórica del inmueble, la cual data del siglo XIX.
Respecto a la puerta, indicó que se rompieron varios de los tableros y que, además, ya contaba con pintas y algunos estragos de manifestaciones anteriores, por lo que, tras la última intervención, será necesario llevar a cabo una restauración.
Sobre las labores de restauración y el monto requerido, señaló que ya se realizó la solicitud al seguro con el que el INAH protege ese inmueble, por lo que están a la espera de que el ajustador indique la cantidad con la cual se podrían efectuar los trabajos.
Finalmente, Marco Antonio Rodríguez Espinoza recordó que todos los edificios federales, como Catedral, Palacio de Gobierno, Palacio Federal, Acueducto, Colegio de San Nicolás y distintos templos, son responsabilidad directa del INAH, por lo que cuentan con el seguro del Instituto, ya que su competencia abarca únicamente monumentos históricos del siglo XIX hacia atrás.
RPO