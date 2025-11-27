IMSS realiza procuración de órganos y tejidos de Dylan Gibrán, niño con muerte cerebral tras accidente en Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de una tragedia que desgarró a una familia de Zamora, emergió un acto de profundo amor y generosidad: Dylan Gibrán, un niño de apenas cinco años de edad, se convirtió en héroe silencioso al convertirse en donador de órganos y tejidos tras ser diagnosticado con muerte encefálica a consecuencia de un accidente automovilístico.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), llevó a cabo la procuración de órganos y tejidos. El pequeño sufrió traumatismo craneoencefálico severo, lo que lamentablemente derivó en muerte cerebral. Ante la irreversibilidad del diagnóstico, su familia tomó una de las decisiones más difíciles y, a la vez, más esperanzadoras: autorizar la donación de sus órganos.