IMSS realiza más de 953 mil cirugías con estrategia 2-30-100; Michoacán, entre los estados con mayor avance

Reconoció a los estados que más incrementaron el número de cirugías respecto a 2024, entre ellos Tabasco, con un 40 por ciento; Coahuila, con 29 por ciento; Campeche y Sonora, con 22 por ciento; Michoacán, con 20 por ciento; además de Jalisco, Guerrero, Yucatán y Veracruz, que también mostraron avances destacados entre 17 y 13 por ciento de crecimiento.

“Mucho de esto se fue trabajando con la rehabilitación de los quirófanos, con nuevas contrataciones, con temas de equipamiento, insumos y demás, y una mucho mejor programación. Entonces queremos reconocer a estos estados que aumentaron de manera considerable su número de cirugías y queremos seguir informando de esto hasta llegar a la meta”, dijo.

El director general del Seguro Social refirió que, en el marco de la estrategia, el IMSS celebró por primera vez el Día de la Asistente Médica, junto con el secretario de Salud, doctor David Kershenobich, donde se reconoció la labor de más de 33 mil trabajadoras que integran esta fuerza laboral, distribuidas en mil 820 unidades médicas.

Aclaró que las asistentes médicas representan el primer contacto con la derechohabiencia, gestionan citas, interconsultas, registros administrativos y participan activamente en consulta, hospitalización y verificación de vigencia. “Programan las consultas, hacen las mediciones de peso y talla, dan seguimiento a los expedientes, es un trabajo que, como ellas dicen, le da orden silencioso a lo que puede ser una operación tan grande en el Instituto”.

Zoé Robledo indicó que, durante la celebración, se anunciaron acciones para dignificar su trabajo: el Premio Nacional al Trato Digno, medidas para atender la salud mental y reducir la sobrecarga laboral, capacitación en protocolos de buen trato y seguridad, la Primera Encuesta Nacional para detección de necesidades, del 18 al 31 de agosto, y un programa permanente de incentivos y reconocimientos.

rmr