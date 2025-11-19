IMSS Michoacán, sin fecha para iniciar construcción de hospital en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta el momento no hay fecha para iniciar la construcción de lo que será el hospital en Villas del Pedregal, reconoció el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, Miguel Ángel Van-Dick Puga.

En entrevista, y al precisar que no hay certeza de que se arranque en el primer trimestre del próximo año, enfatizó que el proyecto ejecutivo ya está listo, pero que no hay claridad de que este quede en cartera de inversión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que se inicie el próximo año.

Si bien comentó que es una obra que está anunciada desde meses atrás, se espera que con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se aceleren los procesos en cartera de inversión, a fin de que la obra inicie el año entrante, toda vez que se tardará hasta dos años en concretarse el proyecto físico.

"Que una carpeta muy compleja de más de 24 expedientes, que son estudios técnicos y de preinversión, las negociaciones con el Ayuntamiento por tema de estacionamiento van avanzadas; lo que está faltando únicamente, y no está en nuestras manos, es que se incluya en cartera de inversión en Hacienda", dijo.

El hospital de Villas del Pedregal contempla 260 camas, 12 quirófanos y 50 consultorios, además de 50 especialidades, una unidad de hemodinamia y un búnker para medicina nuclear con acelerador lineal para la atención y tratamiento del cáncer.

Tendrá una inversión de 4 mil 500 millones de pesos que se destinarán para la construcción del nosocomio, además del equipamiento. Se estima que la edificación sea en un periodo de 30 meses, por lo que será hasta 2028 cuando se tenga el nuevo centro médico de tercer nivel de atención.

