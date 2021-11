IMSS Michoacán reporta servicios médico sin interrupción tras paso de huracán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, por medio de su Unidad Interna de Protección Civil, reportó que los servicios médico hospitalarios en la costa del estado, tras el paso del Huracán “Rick”, se ofrecieron sin interrupción alguna a la población derechohabiente.

La titular del IMSS en Michoacán, maestra María Luisa Rodea Pimentel, en sesión permanente de la Unidad Interna de Protección Civil, encabezó las acciones previas, durante y posterior al fenómeno meteorológico, que aunado a la participación de trabajadores del departamento de Conservación y Servicios Generales del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 12 y de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 27, La Mira; No. 31, Guacamayas, y No. 78, Las Palmas, permitieron ofrecer los servicios sin mayor interrupción.

Para apoyar a sus compañeros directivos y personal del centro hospitalario y clínicas de la región de la costa, se trasladó una brigada de trabajadores de la Representación del IMSS desde la capital del estado, encabezada por la propia titular, Rodea Pimentel, que estuvo acompañada de los jefes de Servicios Administrativos y de Salud en el Trabajo y Prestaciones Económicas y Sociales, César Manuel Manríquez Solís y Héctor Vargas Ortiz, respectivamente.