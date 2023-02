Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán mantendrá activo, el lunes 6 de febrero, los servicios de Urgencias Médicas de los hospitales del estado, tanto del Régimen Ordinario como del Programa IMSS-BIENESTAR; los servicios de Atención Médica Continua y los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 80 de Morelia; No. 84 de Tacícuaro y No. 85 de Tarímbaro.