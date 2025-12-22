IMSS construirá nueva clínica con atención continua en comunidad indígena de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de mejorar el acceso a servicios médicos en zonas rurales de Michoacán, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó la donación de un terreno en el municipio de Nuevo San Juan Parangaricutiro para la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) con Atención Médica Continua.

Durante la sesión ordinaria del H. Consejo Técnico del IMSS, encabezada por su director general, Zoé Robledo, se informó que la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro otorgó un predio de 2 mil 600 metros cuadrados donde se edificará una UMF tipo 2+1 consultorios, que incluirá servicio de atención médica continua.

Acercar la salud a comunidades indígenas

El director de Administración del IMSS, Borsalino González Andrade, explicó que esta unidad beneficiará a más de 3 mil 800 derechohabientes, quienes actualmente deben recorrer hasta 14.4 kilómetros para recibir atención médica.

“Destacamos en el comité de administración que la atención médica continua es un componente importantísimo para las Unidades de Medicina Familiar. Nos llevaría a acortar esos tiempos de traslado, disminuirlos y abatirlos, porque al final del día son gastos institucionales y también gastos de los derechohabientes”, explicó Borsalino González.

La inversión estimada para esta obra supera los 43 millones de pesos, con énfasis en la infraestructura civil. El nuevo centro médico busca disminuir los tiempos de espera y traslado, además de reducir la carga hospitalaria en municipios cercanos.

BCT