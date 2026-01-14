IMSS busca realizar trasplantes de médula ósea en Hospital Morelia-Charo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) busca estar a la vanguardia y comenzó con el trámite correspondiente para que el Hospital General Regional (HGR) No. 01 Morelia-Charo realice trasplantes de médula ósea.
El delegado en Michoacán, Miguel Ángel Van-Dick Puga, enfatizó que se está analizando el protocolo con los hematólogos que tiene el nosocomio, a fin de enviar el proyecto ante las autoridades correspondientes y así obtener la certificación, y se pueda realizar este procedimiento a las y los derechohabientes del estado, quienes hoy son referidos al Centro Médico de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, para la atención médica.
Aseguró que el instituto cuenta con el personal altamente capacitado para realizar el procedimiento, toda vez que son profesionales egresados del Centro Médico Siglo XXI, donde enfatizó que es el lugar donde "se forman los mejores hematólogos".
En su oportunidad, el jefe de Prestaciones Médicas del Seguro Social de Michoacán, Juan Gabriel Paredes Saralegui, refirió que hoy son de tres a cinco pacientes los que requieren de este procedimiento de tercer nivel de atención, por lo que, al contar con la licencia para realizar los trasplantes de médula ósea, permitirá abatir costos de fármacos que se usan con este tratamiento terapéutico y atender la enfermedad a la brevedad posible.
Desde pediátricos hasta adultos, dijo, sería la atención que se proporcionará en caso de que las autoridades sanitarias autoricen las licencias correspondientes.
En ese tenor, especificó que el Hospital General Regional No. 01 Morelia-Charo cuenta con los quirófanos y la infraestructura necesaria para la atención, además del personal médico.
"Tenemos la infraestructura, necesitaríamos el crecimiento; tenemos el personal y en ese sentido lo vamos a plantear, para conseguir la acreditación por COFEPRIS", puntualizó al precisar que se espera este año sea aprobado, con el objetivo de ir abatiendo, de manera interna, la lista de pacientes que requieren del trasplante.
Es de mencionar que el trasplante de médula ósea es un procedimiento que permite atender con células madre sanas el daño que se tenga; se usa en tratamiento de diversos cánceres como son leucemias y linfomas, además de enfermedades genéticas.
Un hospital debe cumplir con una serie de requisitos regulatorios, de infraestructura y personal capacitado que establece la Secretaría de Salud federal (Ssa), a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).
Hoy, el IMSS Michoacán cuenta con la infraestructura y el personal, por lo que queda pendiente la licencia sanitaria por parte de la COFEPRIS.
rmr