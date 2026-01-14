IMSS busca realizar trasplantes de médula ósea en Hospital Morelia-Charo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) busca estar a la vanguardia y comenzó con el trámite correspondiente para que el Hospital General Regional (HGR) No. 01 Morelia-Charo realice trasplantes de médula ósea.

El delegado en Michoacán, Miguel Ángel Van-Dick Puga, enfatizó que se está analizando el protocolo con los hematólogos que tiene el nosocomio, a fin de enviar el proyecto ante las autoridades correspondientes y así obtener la certificación, y se pueda realizar este procedimiento a las y los derechohabientes del estado, quienes hoy son referidos al Centro Médico de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, para la atención médica.

Aseguró que el instituto cuenta con el personal altamente capacitado para realizar el procedimiento, toda vez que son profesionales egresados del Centro Médico Siglo XXI, donde enfatizó que es el lugar donde "se forman los mejores hematólogos".