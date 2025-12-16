IMSS asigna 300 plazas para fortalecer hospitales en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes por la mañana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunciaron la basificación de alrededor de 300 trabajadores de la salud al sistema estatal, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El anuncio se realizó en Morelia y fue transmitido durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.
Durante el enlace, Zoe Robledo detalló que este personal de refuerzo —entre médicas, médicos, enfermeras, paramédicos y especialistas— fortalecerá principalmente los hospitales rurales de Michoacán, incluyendo los ubicados en Paracho, Ario de Rosales, Buenavista, Coalcomán, Villamar, Huetamo, Tuxpan, además de centros en Morelia, Charo, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zacapu.
"Aquí nos acompaña el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Y como una de las 40 acciones dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, es el fortalecimiento del personal de salud en hospitales de todo el estado, pero con particular énfasis en los hospitales rurales", expresó Zoé Robledo.
También mencionó casos específicos, como el de Olimpia de la Cruz, quien forma parte de la Unidad Médica Rural 224 en Puerta de Jaripitiro, y que tras 16 años de servicio recibieron finalmente su base laboral.
Especialidades médicas integradas
Entre las áreas reforzadas se incluyen medicina familiar, gastroenterología, anestesiología, cirugía, oncología, ginecología, neonatología, urgencias, terapia intensiva, medicina interna, pediatría, traumatología, ortopedia y reumatología.
En total, fueron contratados 127 mujeres y 143 hombres, quienes ya cuentan con nombramientos formales y se incorporan de inmediato a sus nuevas funciones.
“De verdad, estamos muy contentos hoy con enfermeras, enfermeros que reciben sus plazas, sus bases en estos hospitales rurales del estado, también aquí en la capital, en Morelia. Muchísimas gracias, presidenta, por todo tu cariño y apoyo al pueblo michoacano con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
El mandatario finalizó su intervención con un mensaje de agradecimiento y bienvenida al personal, destacando su vocación de servicio y su compromiso con la salud de las y los michoacanos.
