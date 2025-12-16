IMSS asigna 300 plazas para fortalecer hospitales en Michoacán

Durante el enlace, Zoe Robledo detalló que este personal de refuerzo —entre médicas, médicos, enfermeras, paramédicos y especialistas— fortalecerá principalmente los hospitales rurales de Michoacán, incluyendo los ubicados en Paracho, Ario de Rosales, Buenavista, Coalcomán, Villamar, Huetamo, Tuxpan, además de centros en Morelia, Charo, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zacapu.

"Aquí nos acompaña el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Y como una de las 40 acciones dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, es el fortalecimiento del personal de salud en hospitales de todo el estado, pero con particular énfasis en los hospitales rurales", expresó Zoé Robledo.

También mencionó casos específicos, como el de Olimpia de la Cruz, quien forma parte de la Unidad Médica Rural 224 en Puerta de Jaripitiro, y que tras 16 años de servicio recibieron finalmente su base laboral.