Imputan a Jaime Uriel “N” sorprendido con moto robada en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) formuló imputación en contra de Jaime Uriel “N”, por su posible responsabilidad en el delito de robo de vehículo, cometido en agravio de Marcos Said H.

De acuerdo con los actos de investigación, el pasado 18 de noviembre la víctima dejó estacionada su motocicleta, marca Honda, tipo Navy, sobre la calle Bernal Díaz del Castillo, en la colonia Chapultepec Sur. Sin embargo, en determinado momento, se percató de que la unidad ya no se encontraba donde la había dejado.

Ante estos hechos, Marcos Said H. presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y al Transporte. Derivado de las investigaciones y de un operativo implementado por personal de esta institución, fue posible la detención de Jaime Uriel “N”, quien fue localizado en posesión de la motocicleta robada.

Una vez integrados los datos de prueba recabados durante las primeras diligencias, se formuló imputación en contra del detenido por el delito de robo de vehículo. Será en las próximas horas cuando la autoridad judicial determine su situación jurídica.

