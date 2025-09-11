Impulso a la autonomía económica de mujeres de Quiroga con talleres productivos: SESESP

Quiroga, Michoacán (MiMorelia.com).- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) inauguró en el municipio de Quiroga dos talleres productivos de la Red de Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz); uno de corte y confección de prendas, en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, y otro de panadería y repostería, en la cabecera municipal, con el propósito de fortalecer el desarrollo económico de las mujeres.
Ambos espacios fueron posibles gracias a una inversión de aproximadamente 1 millón de pesos en conjunto, provenientes del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz). Cada uno de los talleres fue equipado con maquinaria, herramientas y mobiliario especializado, se les realizaron trabajos de remodelación, pintura y decoración, y a las integrantes de Mucpaz se les capacitó en corte y confección de prendas y en preparación de panadería.
El titular del SESESP, César Erwin Sánchez Coria, destacó que estos talleres representan una vía real de autonomía y empoderamiento para las mujeres de Quiroga, “con estos proyectos, no solo fortalecen la economía de sus familias, también se convierten en agentes de cambio y en promotoras de paz dentro de sus comunidades”.
Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán refrenda su compromiso de impulsar el liderazgo de las mujeres y generar espacios de desarrollo que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y la consolidación de una cultura de paz en el estado.
mrh