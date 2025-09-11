Impulso a la autonomía económica de mujeres de Quiroga con talleres productivos: SESESP

Quiroga, Michoacán (MiMorelia.com).- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) inauguró en el municipio de Quiroga dos talleres productivos de la Red de Mujeres Constructoras de Paz (Mucpaz); uno de corte y confección de prendas, en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, y otro de panadería y repostería, en la cabecera municipal, con el propósito de fortalecer el desarrollo económico de las mujeres.

Ambos espacios fueron posibles gracias a una inversión de aproximadamente 1 millón de pesos en conjunto, provenientes del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz). Cada uno de los talleres fue equipado con maquinaria, herramientas y mobiliario especializado, se les realizaron trabajos de remodelación, pintura y decoración, y a las integrantes de Mucpaz se les capacitó en corte y confección de prendas y en preparación de panadería.