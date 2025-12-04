Impulsa Michoacán campañas para atraer más turistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Turismo (Sectur) en Michoacán impulsó diversas campañas para atraer más turistas y dar a conocer las riquezas que hay en la entidad.

De acuerdo con la dependencia, dos campañas ya fueron lanzadas la semana pasada, con la finalidad de fortalecer la temporada invernal y mostrar todos los escaparates que tiene el estado, los cuales son atractivos turísticos que permiten no solo conocer la cultura y sus tradiciones, sino también la gastronomía, la arquitectura y todo lo correspondiente a la recreación.

Michoacanos y michoacanas por Michoacán es la primera campaña lanzada, enfocada a todos aquellos que viven en el estado, toda vez que hasta el 41 por ciento del turismo lo conforman michoacanos que viajan por la entidad para realizar diversos trámites de salud y/o administrativos, o por descanso, ocio y distracción.

La segunda, Michoacán se Vive, inició con la apertura de los Santuarios de la Mariposa Monarca, donde los mexicanos y extranjeros pueden conocer todas las actividades que hay en la entidad para divertirse, pero también para cultivarse y conocer la cultura del estado.

La tercera campaña, de carácter internacional, es Michoacán "El Alma de México", la cual se prevé lanzar en enero próximo en Canadá y Estados Unidos, como parte de la estrategia para contrarrestar las alertas de seguridad que se han emitido por ambos países y mostrar que Michoacán es un lugar seguro y atractivo para el turismo.

Esto también busca fortalecer el turismo en playa, toda vez que se ha detectado que los canadienses y estadounidenses optan por acudir a Puerto Vallarta e Ixtapa para pasar las vacaciones, cuando Michoacán tiene playas y todo lo necesario para que disfruten de su estancia.

Una cuarta campaña está pensada para el Mundial 2026; si bien Michoacán no es sede, tiene conexión con los estados que albergarán partidos de fútbol, además de contar con conectividad con Monterrey y Los Ángeles, California, Estados Unidos, lo que permitirá posicionar al estado como un lugar de escaparate y turismo durante la mayor expresión deportiva del mundo.