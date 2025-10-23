Impulsa Gladyz Butanda programa Taxi Seguro en Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, encabezó la puesta en marcha del programa Taxi Seguro en Pátzcuaro, donde un total de 200 unidades ofrecerán garantías de seguridad al transportar usuarias y usuarios.

La integración de Pátzcuaro al programa en cuestión se generó en un evento protocolario en el que estuvieron presentes decenas de choferes que colocaron en sus unidades el holograma de Taxi Seguro, cuya exposición visible, dijo, será garantía de seguridad al abordar una unidad, “sobre todo en la temporada del Día de Muertos, cuando miles de visitantes arribarán a este municipio”.