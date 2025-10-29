Impulsa Gladyz Butanda construcción de parques ecológicos en Michoacán

Un factor común a los tres proyectos era el notable deterioro de sus instalaciones, evidenciando la carencia de mantenimiento y condiciones dignas para los usuarios. Además, de permanecer prácticamente en el abandono.

“Estamos recuperando espacios y promoviendo su proyección turística con la adecuación de parque ecológicos pensados para impulsar mejores entornos sociales, sin transgredir su riqueza natural”, enfatizó Butanda Macías.

En lo que respecta al estatus actual de las obras, el muelle de San Juanico está totalmente terminado; mientras que los parques ecológicos de Chandio y presa de La Luz presentan un avance del 70 y 43 por ciento, respectivamente.

RYE