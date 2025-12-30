Michoacán

Impulsa CEDH capacitación en derechos humanos con amplia participación ciudadana

Durante 2025, casi 52 mil personas participaron en acciones de formación y divulgación impulsadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el año, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) registró la participación de casi 52 mil ciudadanos en diversas actividades de capacitación y divulgación sobre derechos humanos.

La destacada respuesta de la ciudadanía subraya el interés por fomentar una cultura de respeto y defensa de los derechos fundamentales en Michoacán.

A través de la Coordinación de Estudios, Divulgación y Capacitación, la CEDH realizó 542 acciones de capacitación dirigidas a distintos sectores, lo que permitió llegar a una población diversa.

Los grupos atendidos incluyeron a estudiantes de educación básica y media, servidores públicos, docentes, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas, familias y ciudadanía en general.

Las temáticas abordadas en estas capacitaciones se distribuyeron en las siguientes áreas: prevención de la violencia escolar; protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; derechos de la diversidad sexual; acceso a la justicia y mecanismos de denuncia; derechos de las comunidades indígenas; derechos de las personas adultas mayores; obligaciones de las y los servidores públicos; derechos humanos de las personas migrantes o en situación de movilidad; así como igualdad de género y no discriminación.

Con este enfoque integral, la CEDH busca empoderar a la ciudadanía mediante la educación, fomentar el diálogo constructivo y promover la participación activa en la defensa de los derechos humanos.

“El compromiso demostrado por los participantes de nuestras capacitaciones es digno de reconocimiento, ya que representa un paso significativo hacia la promoción y defensa de los derechos humanos en Michoacán”
destacó Maura Margarita Cruz Aguilar, titular de la Coordinación de Estudios, Divulgación y Capacitación

Añadió que “la colaboración entre la CEDH y la ciudadanía es esencial para generar un impacto positivo en nuestra comunidad”.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos reafirmó su compromiso de continuar ofreciendo estas actividades e invitó a la población a involucrarse activamente. Los servicios de capacitación son gratuitos; únicamente es necesario presentar una solicitud por escrito, con los datos del peticionario, ya sea de manera presencial o a través de Internet, y especificar el tipo de actividad requerida.

