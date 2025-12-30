Impulsa CEDH capacitación en derechos humanos con amplia participación ciudadana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el año, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) registró la participación de casi 52 mil ciudadanos en diversas actividades de capacitación y divulgación sobre derechos humanos.

La destacada respuesta de la ciudadanía subraya el interés por fomentar una cultura de respeto y defensa de los derechos fundamentales en Michoacán.

A través de la Coordinación de Estudios, Divulgación y Capacitación, la CEDH realizó 542 acciones de capacitación dirigidas a distintos sectores, lo que permitió llegar a una población diversa.

Los grupos atendidos incluyeron a estudiantes de educación básica y media, servidores públicos, docentes, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas, familias y ciudadanía en general.

Las temáticas abordadas en estas capacitaciones se distribuyeron en las siguientes áreas: prevención de la violencia escolar; protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; derechos de la diversidad sexual; acceso a la justicia y mecanismos de denuncia; derechos de las comunidades indígenas; derechos de las personas adultas mayores; obligaciones de las y los servidores públicos; derechos humanos de las personas migrantes o en situación de movilidad; así como igualdad de género y no discriminación.

Con este enfoque integral, la CEDH busca empoderar a la ciudadanía mediante la educación, fomentar el diálogo constructivo y promover la participación activa en la defensa de los derechos humanos.