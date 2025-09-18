Impulsa ASM capacitación para fortalecer finanzas municipales y consolidar la transparencia en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer las finanzas municipales y garantizar un manejo responsable de los recursos públicos, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) inauguró la Jornada de Capacitación en integración de la información financiera dirigida a tesoreras y tesoreros municipales del estado.
En el acto protocolario, el auditor superior de Michoacán, Marco Antonio Bravo Pantoja, destacó la presencia de autoridades estatales y académicas, entre ellas la anfitrionía de la Dra. Yarabí Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana, de quien destacó su labor y visión profesional, que ha coadyuvado en el crecimiento de la institución, misma que afirmó no podría estar mejor representada.
Asimismo, resaltó la presencia del Lic. Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración; el Lic. Lenin Ramírez, delegado administrativo del CEDEMUN, así como de los auditores especiales de Normatividad y Fiscalización Estatal, la C.P. Lizet Esperanza García Torres y el Mtro. Jaime Corona Tinoco, respectivamente, a quienes agradeció su respaldo.
Durante su mensaje, el auditor superior subrayó que esta capacitación no representa un ejercicio más de formación técnica, sino una apuesta estratégica para consolidar la transparencia, fortalecer la confianza ciudadana y prevenir actos irregulares en el manejo del erario público.
“La digitalización de los procesos es una oportunidad histórica para cerrar el paso a la discrecionalidad y a la corrupción. Digitalizar no es solo modernizar: es blindar la gestión pública contra la opacidad. En Michoacán no hay lugar para la opacidad; hay lugar para la transparencia, para la legalidad y la rendición de cuentas clara, inmediata y verificable”, enfatizó.
El titular de la ASM reiteró que la institución no solo tiene la misión de vigilar y fiscalizar, sino también la de orientar a los municipios, con el propósito de que cada peso bien administrado se traduzca en bienestar para la ciudadanía.
En su oportunidad, la rectora nicolaita, Yarabí Ávila, reconoció el trabajo del titular de la ASM y aseguró que la Casa de Hidalgo estará de puertas abiertas y será coadyuvante para que la transparencia y la rendición de cuentas sea un compromiso fundamental en esta casa de estudios, por lo que aseguró que las jornadas de capacitación serán de beneficio para las y los servidores públicos.
A su vez, el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Luis Navarro García, reafirmó el compromiso de hacer visible y claro el destino de los recursos que las y los michoacanos aportan, por lo que conminó a sumarse a las capacitaciones que ofrece la Auditoría Superior a los entes municipales.
Cabe señalar que esta primera etapa de capacitación arrancó con la ponencia titulada Integración de la información financiera: archivo contable gubernamental, por el C.P. Cornelio Arvízu, y se espera en próximos días dar continuidad con capacitaciones dirigidas a contralores, síndicos, secretarios y directores de obra pública municipales.
rmr