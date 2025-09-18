Impulsa ASM capacitación para fortalecer finanzas municipales y consolidar la transparencia en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer las finanzas municipales y garantizar un manejo responsable de los recursos públicos, la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) inauguró la Jornada de Capacitación en integración de la información financiera dirigida a tesoreras y tesoreros municipales del estado.

En el acto protocolario, el auditor superior de Michoacán, Marco Antonio Bravo Pantoja, destacó la presencia de autoridades estatales y académicas, entre ellas la anfitrionía de la Dra. Yarabí Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana, de quien destacó su labor y visión profesional, que ha coadyuvado en el crecimiento de la institución, misma que afirmó no podría estar mejor representada.

Asimismo, resaltó la presencia del Lic. Luis Navarro García, secretario de Finanzas y Administración; el Lic. Lenin Ramírez, delegado administrativo del CEDEMUN, así como de los auditores especiales de Normatividad y Fiscalización Estatal, la C.P. Lizet Esperanza García Torres y el Mtro. Jaime Corona Tinoco, respectivamente, a quienes agradeció su respaldo.