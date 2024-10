Impugnación a bancada independiente, sólo para agotar el procedimiento legal: Magaña

El legislador reconoció que la impugnación no fue consultada con el resto de diputados y diputadas, esto al ser el representante del Congreso michoacano, no obstante, afirmó que, los derechos de Conrado Paz y Carlos Bautista están garantizados, y por el momento sólo no pueden integrarse a la Jucopo hasta que haya firmeza en la sentencia.