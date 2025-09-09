Implementa IMSS Michoacán estrategias para atender saturación de consultas en la UMF75

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la saturación de los servicios en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) no. 75, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán ha implementado diversas estrategias para proporcionar la atención que demandan los derechohabientes y sus familias; desde la ampliación de los días de atención al fin de semana y la consulta de manera virtual son algunas de las estrategias que se han implementado.

En entrevista para MIMORELIA.COM, la directora de la UMF75, Anabel Gutiérrez Mendía, enfatizó que se trata de una de las unidades con mayor demanda en la capital michoacana, por lo que se ha tenido que brindar la atención en respuesta a las necesidades de los derechohabientes.