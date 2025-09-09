Implementa IMSS Michoacán estrategias para atender saturación de consultas en la UMF75

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la saturación de los servicios en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) no. 75, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán ha implementado diversas estrategias para proporcionar la atención que demandan los derechohabientes y sus familias; desde la ampliación de los días de atención al fin de semana y la consulta de manera virtual son algunas de las estrategias que se han implementado.
En entrevista para MIMORELIA.COM, la directora de la UMF75, Anabel Gutiérrez Mendía, enfatizó que se trata de una de las unidades con mayor demanda en la capital michoacana, por lo que se ha tenido que brindar la atención en respuesta a las necesidades de los derechohabientes.
Con una atención médica continúa, refirió, se tiene médicos de lunes a sábado en el turno nocturno, además de que se amplió el horario a fines de semana en un horario de 7:00 a 21:00 horas, mientras que entre semana el horario es normal de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.
Con el uso de recursos tecnológicos, dijo, se da consulta digital a quienes no pueden moverse a la unidad; en este punto, son dos consultorios híbridos para la atención de los usuarios que llegan sin cita y quienes pueden hacerlo desde su hogar.
"La demanda ha crecido y nuestra unidad a nivel nacional tiene uso de este recurso a más del 400 por ciento", comentó.
Asimismo, mencionó que los pacientes que no alcanzan cita entre semana, se les da agenda para el sábado o domingo si se trata de un tema ordinario; en caso de ser urgencia sentida, se atiende de inmediato.
"Sí, tenemos mucha demanda, porque esta unidad tiene una población que excede la capacidad de la misma, por eso el instituto ha depositado la confianza como recursos y presupuesto para incrementar los servicios en sábado y domingo, además de horario nocturno, en respuesta a una necesidad sentida de nuestra unidad", agregó.
Entre semana se cuenta con 21 consultorios, dos de ellos digital e híbrido; son de mil 008 a mil 040 las consultas que se dan diariamente. En fin de semana, hay 10 consultorio para dar respuesta a la demanda de los derechohabientes; son entre 784 a mil consultas por día.
BCT