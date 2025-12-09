Michoacán

IMPI entrega certificación de la marca "Carnitas de Michoacán"

El director del Instituto, Santiago Nieto indicó que esto elevará la calidad del producto y la posibilidad de exportación
Gabriela Serralde
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entregó la marca de certificación "Carnitas de Michoacán", lo que elevará la calidad de este producto, con miras a exportar a Estados Unidos.

El titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, indicó que, ante la nueva realidad arancelaria a nivel global, se debe replantear qué hacer para impulsar y proteger los productos de México, en este caso, de Michoacán, pues consideró que existe mucha calidad en los productos y merecen ser exportados.

“Carnitas de Michoacán implica que se pongan de acuerdo los productores sobre reglas de uso, y solo aquellos productos que reúnan las características de calidad podrán portar esta certificación”
acotó Nieto Castillo
Santiago Nieto Castillo, titular del IMPI
Santiago Nieto Castillo, titular del IMPIGABRIELA SERRALDE

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) de Michoacán, Claudio Méndez Fernández, apuntó que Michoacán es líder en cuanto a la presentación de dichas iniciativas, que sirven no solo para proteger a los artesanos, sino para dar certeza a los consumidores.

“El IMPI es un gran aliado, con él hemos transitado en la creación de figuras jurídicas que protejan la comercialización en los productos michoacanos (...) Vamos a trabajar para una mayor cobertura de indicaciones geográficas o marcas de certificación”.

Respecto a la Indicación Geográfica Protegida, los productos michoacanos que ya cuentan con el distintivo son: el cobre martillado de Santa Clara del Cobre y las Catrinas de Capula; mientras que están en proceso las guitarras de Paracho, las esferas de Tlalpujahua, los molcajetes de San Nicolás de Obispo y las pilas de barro de San José de García.

