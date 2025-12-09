IMPI entrega certificación de la marca "Carnitas de Michoacán"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entregó la marca de certificación "Carnitas de Michoacán", lo que elevará la calidad de este producto, con miras a exportar a Estados Unidos.
El titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, indicó que, ante la nueva realidad arancelaria a nivel global, se debe replantear qué hacer para impulsar y proteger los productos de México, en este caso, de Michoacán, pues consideró que existe mucha calidad en los productos y merecen ser exportados.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) de Michoacán, Claudio Méndez Fernández, apuntó que Michoacán es líder en cuanto a la presentación de dichas iniciativas, que sirven no solo para proteger a los artesanos, sino para dar certeza a los consumidores.
Respecto a la Indicación Geográfica Protegida, los productos michoacanos que ya cuentan con el distintivo son: el cobre martillado de Santa Clara del Cobre y las Catrinas de Capula; mientras que están en proceso las guitarras de Paracho, las esferas de Tlalpujahua, los molcajetes de San Nicolás de Obispo y las pilas de barro de San José de García.
RPO