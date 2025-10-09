Imparte FGE plática sobre promoción de la denuncia del maltrato animal, a estudiantes de secundaria

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones encaminadas a prevenir los delitos y promover una cultura para el bienestar de los animales, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Asociación Civil Rompiendo Barreras y autoridades municipales, impartió la plática y puso en marcha la campaña “Por una cultura de respeto hacia los animales”, en la escuela secundaria técnica número 5, en esta ciudad.

La actividad, realizada por personal de la Fiscalía Regional de Apatzingán, tuvo como finalidad concientizar a las y los estudiantes sobre la importancia de proteger en todo momento a sus mascotas, así como identificar conductas relacionadas con el maltrato animal. En esta ocasión, la charla se dirigió a 150 estudiantes de primero, segundo y tercer grado, así como docentes a quienes se invitó a promover una cultura de la denuncia.

La charla estuvo a cargo de José Miguel Ramírez Viveros, Director de Carpetas de Investigación, quien durante su intervención, resaltó la importancia de promover, difundir -en este caso a través de la comunidad estudiantil-una cultura de prevención y respeto, enfocada a evitar el delito de maltrato animal; ello acompañado con estrategias estructuradas y de una estrecha colaboración, tanto de autoridades municipales, Asociaciones civiles y colectivos animalistas, como de la sociedad en general, a fin de lograr un trato digno a las mascotas.