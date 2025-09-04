Imparte FGE a TEEMICH conferencia “La trata de personas en México”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Magistrada Yurisha Andrade Morales inauguró la conferencia magistral “La Trata de Personas en México”, impartida por el Mtro. José Carmen García Mendiola, Titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Trata de Personas de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de la Fiscalía General del Estado. La plática estuvo dirigida al personal del Tribunal Electoral del Estado.
Con el propósito de fortalecer la vinculación institucional, así como de capacitar a las y los funcionarios de este Tribunal Electoral para visibilizar, sensibilizar, prevenir y atender este delito, la Magistrada Andrade Morales afirmó que es crucial crear una cultura de la denuncia. Subrayó que cualquier persona podría ser víctima o, incluso, “podríamos incurrir en alguna responsabilidad por omisión”.
El Tribunal Electoral, al promover esta actividad, busca mejorar la coordinación en la lucha contra la trata de personas, en concordancia con la resolución A/RES/68/192 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 2013.
La conferencia fue organizada por la Coordinación de Género y Derechos Humanos del Tribunal Electoral, encabezada por la Mtra. Leslie Denisse Villicaña Díaz, en colaboración con el Lic. Francisco Rayas Aceves.
