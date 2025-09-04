Imparte FGE a TEEMICH conferencia “La trata de personas en México”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Magistrada Yurisha Andrade Morales inauguró la conferencia magistral “La Trata de Personas en México”, impartida por el Mtro. José Carmen García Mendiola, Titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Trata de Personas de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de la Fiscalía General del Estado. La plática estuvo dirigida al personal del Tribunal Electoral del Estado.

Con el propósito de fortalecer la vinculación institucional, así como de capacitar a las y los funcionarios de este Tribunal Electoral para visibilizar, sensibilizar, prevenir y atender este delito, la Magistrada Andrade Morales afirmó que es crucial crear una cultura de la denuncia. Subrayó que cualquier persona podría ser víctima o, incluso, “podríamos incurrir en alguna responsabilidad por omisión”.