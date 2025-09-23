Michoacán

IMPA resguarda a ocho perros decomisados en Queréndaro; Profepa analizará sus características

Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) de Morelia resguarda a ocho perros que fueron decomisados en Queréndaro durante el aseguramiento de un inmueble el pasado fin de semana, informó Minerva Bautista Gómez, directora del IMPA.

En entrevista colectiva, la funcionaria explicó que actualmente en el Instituto se brinda resguardo a ejemplares domésticos (en este caso, perros) que son decomisados por la Fiscalía General del Estado (FGE). Detalló que, además del caso de Queréndaro, también tienen bajo resguardo ejemplares de Tarímbaro y Puruándiro.

Respecto al aseguramiento más reciente, precisó que se trata de ocho perros, de los cuales cuatro corresponden a la cruza conocida como perro lobo checoslovaco.

“Son perros muy grandes y que tienen esta cruza, es por esto que Profepa acudirá a revisar sus características. La verdad, son muy nobles; de estos, sólo llegó uno herido de una patita y suponemos que se va a tener que operar (…)”
Añadió que, entre los otros canes, hay una hembra con sus crías, los cuales presentan un grado de desnutrición leve, por lo que se espera que, con la alimentación correspondiente, en las próximas semanas mejoren sus condiciones de salud.

La directora enfatizó que los animales no son agresivos; sin embargo, debido a su tamaño, se dialogará con la Fiscalía, ya que el espacio en el IMPA podría no garantizarles una calidad de vida óptima para su desarrollo.

Para finalizar, Bautista Gómez expresó que es común que, tras los aseguramientos de la FGE, se canalicen animales al Instituto. Cabe resaltar que, de acuerdo con el comunicado de las autoridades, en el inmueble asegurado en Queréndaro también se encontraron cuatro caballos, tres loros, dos tucanes y un águila.

