IMPA propone incorporar al Plan Michoacán una estrategia para reducir el maltrato animal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del impulso del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se pretende escuchar distintas voces para conformar una ruta de trabajo; no obstante, se necesitaría atender otra gran problemática: la violencia en contra de los animales, subrayó Minerva Bautista Gómez, titular del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA).

En rueda de prensa, la directora presentó el programa Empatía-Protege Morelia 2025-2027, el cual se basa en una estrategia integral principalmente enfocada en atender la problemática del maltrato animal, con el fin de que se destinen los recursos correspondientes y se genere una sinergia de trabajo entre distintas áreas.

“Este programa busca convertir el respeto y cuidado hacia los animales en una herramienta para prevenir la violencia social”, recalcó.