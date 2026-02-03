“Ilumina tus derechos”: invita CEDH a las infancias de Michoacán a dibujar el juego limpio y la inclusión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de que las infancias hagan valer su derecho a una convivencia sana, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, a través de la Unidad de Comunicación Social, publicó la convocatoria para la edición 22° del Concurso de Dibujo Infantil “Ilumina tus derechos”, que en esta ocasión tiene como tema “Juego limpio. Mi derecho a crecer sano y jugar sin barreras”.

Los trabajos deberán representar o referirse al derecho al deporte, la inclusión y la sana convivencia, como valores para alcanzar un estado de respeto e igualdad.

El certamen constituye un programa emblemático del organismo y representa la consulta para niñas, niños y adolescentes más grande de Michoacán, pues su objetivo es que las infancias comuniquen y expresen, a través del dibujo, cómo viven sus realidades; también les otorga la oportunidad de ejercer su derecho de participación y de opinión; se trata de “escuchar” la voz de quienes, a pesar de su corta edad, pueden opinar, sugerir, proponer y comunicar su sentir respecto del “mundo” en el que habitan.

El concurso está dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años y se divide en 2 categorías:

A) para niñas y niños de entre 6 y 9 años

B) Para niñas y niños de entre 10 y 12 años

Las y los participantes pueden enviar uno a varios dibujos alusivos al tema “Juego limpio. Mi derecho a crecer sano y jugar sin barreras”, elaborados en técnicas como gis, acuarela, lápiz, óleo, etcétera, en hoja tamaño carta. Al reverso deben escribir los siguientes datos: nombre completo de la o el participante, fecha y año de nacimiento, domicilio y teléfono, nombre de la escuela, grado, grupo y lugar donde se ubica el plantel.

Los dibujos deberán ser originales e inéditos. No se aceptarán trabajos basados en plantillas o que hayan participado en otros certámenes.

Las niñas y niños interesados en participar tienen desde ahora y hasta las 3 de la tarde del 16 de marzo de 2026 para entregar sus dibujos en cualquiera de las siguientes direcciones:

Apatzingán : Calle Remigio de Yarza # 84. Norte, Col. 22 de octubre. Tel. 453 5 34 55 66 .

Huetamo : Calle Melchor Ocampo # 9. Dpto. 101, Col. Centro. Tel. 435 1 02 23 10 .

Lázaro Cárdenas : Calle Paracho # 26, Col. 600 Casas. Tel. 753 5 32 49 40 .

La Piedad : Calle Hidalgo # 1175-B. Col. Centro. Tel. 352 6 88 00 90 .

Morelia : Calle Fernando Montes de Oca # 108. Col. Chapultepec Norte. Tel. 443 1 13 35 00 .

Uruapan : Privada Tierra y Libertad # 875. Col. Emiliano Zapata. Tel. 452 519 35 70 .

Zamora : Calle Melchor Ocampo #223. Col. Centro. Tel. 351 5 12 43 93 .

Zitácuaro : Calle Moctezuma Oriente #98. Col. Cuauhtémoc. Tel. 715 156 72 84 .

Sahuayo: Calle Tres # 320. Col. Royal Country. Tel. 353 532 69 17

Las y los ganadores de ambas categorías recibirán como premios:

$5,000 pesos y diploma para el Primer lugar

$4,000 pesos y diploma para el Segundo lugar

$3,000 pesos y diploma para el Tercer lugar

El jurado calificador estará integrado por representantes de instituciones del ámbito legislativo y social, con experiencia en la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de reconocida solvencia moral.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán notificará oportunamente a las personas ganadoras los resultados emitidos por el jurado calificador, el cual resolverá los casos no previstos en la presente convocatoria, siendo su fallo definitivo e inapelable.

Para mayor información, la convocatoria puede consultarse en la página www.cedhmichoacan.org o en las redes sociales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán.

BCT