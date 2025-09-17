Michoacán

Ilegal, suspensión de la obra del teleférico en Uruapan: Bedolla

Ni el Estado ni la empresa tienen notificación oficial de la suspensión
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La suspensión de la obra del teleférico en Uruapan por parte de las autoridades municipales es ilegal, subrayó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, especificó que ni el Estado ni la empresa tienen la notificación oficial de suspensión.

Por lo que informó que será durante el transcurso de la reunión de este día cuando se atienda el tema, toda vez que no hay motivo alguno para la suspensión de la obra.

Y es que especificó que el tema de seguridad se está atendiendo e, inclusive, se fortalecerá la estrategia, pero que no debe estar relacionado con la suspensión de la obra, más cuando se cuenta con todos los permisos federales, estatales y municipales.

"No hemos sido notificados oficialmente, la empresa tampoco; para que ocurra una suspensión hay un procedimiento", indicó.

Con esto, Ramírez Bedolla aseguró que tanto el Gobierno de Michoacán como la empresa tienen procedimientos que harán valer en caso de que las autoridades municipales de Uruapan no suelten la obra.

