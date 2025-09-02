Ijumich colaborará con la campaña “¡Fíjate Pues!”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a que hay jóvenes involucrados en los accidentes viales, el director del Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich), Lenin López García, adelantó que colaborarán con la campaña “¡Fíjate Pues!”, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado.

En conferencia de prensa, el director compartió que, tan solo en una visita al municipio de Apatzingán, la presidenta municipal le solicitó hacer una campaña de concientización, debido a que la gran mayoría de jóvenes de esa localidad no usan casco cuando andan en motocicleta.