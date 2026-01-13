Ignacio Campos dispuesto a declarar por denuncias en su administración

Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Estamos tranquilos”, declaró el ex presidente municipal de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos Equihua, al referir que están por concluir las auditorías y procesos administrativos de los últimos ocho meses de su administración en 2024 por parte de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).

Asimismo, dijo estar dispuesto a declarar por las denuncias interpuestas en contra de su administración ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por presuntos malos manejos financieros.

Inclusive, por los dichos que han señalado los integrantes del Movimiento del Sombrero sobre supuestos conflictos políticos con Carlos Manzo Rodríguez y presuntas irregularidades en el pasado.

“Claro que no, son puros chismes, porque no han demostrado nada y es un discurso que traen diariamente, pero no hay ninguna denuncia, no hay ninguna carpeta de investigación que, en su momento, me señale a mí como persona. Pero si es así, también estamos dispuestos a ir a declarar para que se esclarezca”
dijo

Campos Equihua señaló que hoy Uruapan es un municipio que no tiene gobernabilidad, pero deseó que le vaya bien a la alcaldesa Grecia Quiroz García y que haya una reconciliación por el municipio, y no mensajes de odio. Por ello, dejó en claro que está dispuesto a debatir ideas y proyectos por el bien de la Perla del Cupatitzio.

