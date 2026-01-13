Ignacio Campos dispuesto a declarar por denuncias en su administración

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Estamos tranquilos”, declaró el ex presidente municipal de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos Equihua, al referir que están por concluir las auditorías y procesos administrativos de los últimos ocho meses de su administración en 2024 por parte de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).

Asimismo, dijo estar dispuesto a declarar por las denuncias interpuestas en contra de su administración ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por presuntos malos manejos financieros.

Inclusive, por los dichos que han señalado los integrantes del Movimiento del Sombrero sobre supuestos conflictos políticos con Carlos Manzo Rodríguez y presuntas irregularidades en el pasado.