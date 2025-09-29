Iglesia y Gobierno de Michoacán acuerdan colaborar para atender a los internos penitenciarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Iglesia católica en Michoacán y el Gobierno de Michoacán acordaron colaborar para dar atención a los internos que se encuentran en los centros penitenciarios de la entidad, confirmó el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos.
En conferencia de prensa virtual, indicó que la reunión que se sostuvo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, y con el coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, Elías Sánchez García, permitió empezar a trazar la ruta de la reconciliación de la paz en la entidad, siendo los Centros de Readaptación Social (Ceresos) los que iniciarán la estrategia.
Sin dar mayores detalles, monseñor refirió que se busca generar los caminos para la recuperación de la paz, donde los delincuentes concilien su vida y haya las estrategias para una reinserción adecuada y sin violencia.
Por lo que enfatizó que el diálogo con las autoridades de Gobierno del Estado será principalmente para dar atención a los internos de los centros penitenciarios, e ir generando una estrategia de seguridad donde la Iglesia contribuya.
"Con el Gobierno ya hicimos el acuerdo y vamos a colaborar las cinco diócesis de la provincia; tendremos un diálogo constante para hacer una estrategia que permita la reconstrucción de la paz en Michoacán", concluyó.