Iglesia y Gobierno de Michoacán acuerdan colaborar para atender a los internos penitenciarios

En conferencia de prensa virtual, indicó que la reunión que se sostuvo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, y con el coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, Elías Sánchez García, permitió empezar a trazar la ruta de la reconciliación de la paz en la entidad, siendo los Centros de Readaptación Social (Ceresos) los que iniciarán la estrategia.

Sin dar mayores detalles, monseñor refirió que se busca generar los caminos para la recuperación de la paz, donde los delincuentes concilien su vida y haya las estrategias para una reinserción adecuada y sin violencia.